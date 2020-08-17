Правительство Беларуси сложило полномочия

РепортерUA 17 Авг 2020 - 11:04

Правительство Беларуси сложило полномочия в соответствии с указом президента Александра Лукашенко от 15 августа. Документ опубликован на правовом интернет-портале.

Согласно его тексту, премьер-министру, его заместителям, министрам и председателям госкомитетов поручено осуществлять свои полномочия до сформирования президентом нового состава Совета министров путем издания президентом правовых актов о назначении на указанные должности.

15 августа Лукашенко заявил, что правительство в основном сформировано. Также он сообщил, что правительство продолжит выполнять свою работу до формирования нового.

На данный момент Лукашенко прилетел на вертолете на предприятие МЗКТ, работники которого собрались бастовать. К предприятию идут огромные колонны рабочих с соседних заводов.

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