Правительство Беларуси сложило полномочия в соответствии с указом президента Александра Лукашенко от 15 августа. Документ опубликован на правовом интернет-портале.
Согласно его тексту, премьер-министру, его заместителям, министрам и председателям госкомитетов поручено осуществлять свои полномочия до сформирования президентом нового состава Совета министров путем издания президентом правовых актов о назначении на указанные должности.
15 августа Лукашенко заявил, что правительство в основном сформировано. Также он сообщил, что правительство продолжит выполнять свою работу до формирования нового.
На данный момент Лукашенко прилетел на вертолете на предприятие МЗКТ, работники которого собрались бастовать. К предприятию идут огромные колонны рабочих с соседних заводов.