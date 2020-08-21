Появилось видео задержания водителей в Беларуси

РепортерUA 21 Авг 2020 - 16:51

В Беларуси во время протестов 11 августа силовики задерживали водителей автомобилей на дорогах. Видео опубликовало Радио Свобода.

Сообщается, что во время мирных акций протеста в Беларуси были задержаны не только протестующие, но и находившиеся за рулем. На видео запечатлены люди в форме, задерживающие водителей автомобилей, едущих по городу.

На кадрах ролика видно, как перед автомобилями на светофоре останавливается микроавтобус. Из него на дорогу выходят силовики, они начинают бить автомобили и вытаскивать из них водителей. Слышны нецензурные крики силовиков.

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