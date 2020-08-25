В Украине запустили пилотный проект с военизированной охраной в поездах

РепортерUA 25 Авг 2020 - 18:38

С сегодняшнего дня «Укрзализныця» начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны УЗ. Об этом на своем Телеграм-канале сообщил Владислав Криклий.

На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов:

  • №10 / 9 Мариуполь - Киев
  • №29 / 30 Киев - Ужгород
  • №38 / 37 Киев - Запорожье
  • №49 / 50 Киев - Трускавец
  • №63 / 64 Харьков - Киев
  • №79 / 80 Днепр - Киев
  • №92 / 91 Львов - Киев
  • №102 / 101 Киев - Херсон
  • №106 / 105 Одесса - Киев
  • №136 / 135 Киев - Покровск

В дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.

Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и проходить инструктаж перед каждым рейсом.

Также «Укрзализныця» продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт.

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