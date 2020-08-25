В Украине запустили пилотный проект с военизированной охраной в поездах

С сегодняшнего дня «Укрзализныця» начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны УЗ. Об этом на своем Телеграм-канале сообщил Владислав Криклий.
На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов:
- №10 / 9 Мариуполь - Киев
- №29 / 30 Киев - Ужгород
- №38 / 37 Киев - Запорожье
- №49 / 50 Киев - Трускавец
- №63 / 64 Харьков - Киев
- №79 / 80 Днепр - Киев
- №92 / 91 Львов - Киев
- №102 / 101 Киев - Херсон
- №106 / 105 Одесса - Киев
- №136 / 135 Киев - Покровск
В дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.
Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и проходить инструктаж перед каждым рейсом.
Также «Укрзализныця» продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт.