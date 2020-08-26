Танкер «Делфи» поставили на киль. Фото

Сегодня полузатонувший танкер «Делфи» был поставлен на киль, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.
«Следующий этап - визуальный осмотр корпуса аварийного судна, его герметизация и ремонт. И как только будет обеспечен достаточный уровень плавучести «Делфи», с помощью плавкрана и понтона его можно будет транспортировать в определенное место подальше от городского пляжа», - написал Криклий.
Также министр рассказал о мерах, предпринимаемых с целью экологической защиты:
«Для безопасности окружающей среды постоянно осуществляется зачистка танкеров и акватории от остатков нефтепродуктов. Постепенно, но уверенно движемся к цели. Но наши приоритеты неизменны - это безопасность и качественный результат», - подчеркнул он.
Криклий также отметил профессиональную работу всех причастных к процессу поднятия «Делфи». «Специалисты ООО «Краншип» (подразделение компании «Трансшип» - ред.), которые согласились поднять танкер и максимально быстро мобилизовали свои технические ресурсы, работают 24/7. Напомню, что только 21 июля после ряда неудачных попыток судовладельца «Делфи» поднять затонувшее судно, государство получило право на организацию подъема.
Благодарен за работу нашим спасателям и еще раз ООО «Бруклин-Киев» за инициативу профинансировать эти работы. Продолжаем работать», - подытожил в своем посте он.
Напомним, танкер Delfi потерпел крушение у берегов Одессы осенью прошлого года. До июля ликвидировать аварию пытался судовладелец танкера. Но после неудачных попыток, в августе государство его устранила и взялась за дело сама. Им на помощь пришли две авторитетные компании «Трансшип» и «Бруклин-Киев». «Трансшип» пообещал выполнить все необходимые работы, а «Бруклин-Киев» - их профинансировать.