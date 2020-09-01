СБУ: В Житомирской области пытались взорвать поезд с топливом из Беларуси. Фото. Видео

В Коростенском районе Житомирской области произошел взрыв на железнодорожных путях, где двигался грузовой поезд с нефтепродуктами. СБУ квалифицировала дело как теракт. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
На перегоне «Сокорики-Бехи» во время движения поезда, который транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв. В результате этого были деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы.
Правоохранители начали уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути.
«Обстоятельства совершения преступления расследуются следователями органов безопасности по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.