СБУ: В Житомирской области пытались взорвать поезд с топливом из Беларуси. Фото. Видео

РепортерUA, фото и видео СБУ 01 Сен 2020 - 11:01

В Коростенском районе Житомирской области произошел взрыв на железнодорожных путях, где двигался грузовой поезд с нефтепродуктами. СБУ квалифицировала дело как теракт. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

На перегоне «Сокорики-Бехи» во время движения поезда, который транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв. В результате этого были деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы.

Правоохранители начали уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути.

«Обстоятельства совершения преступления расследуются следователями органов безопасности по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

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