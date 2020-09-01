«Слуга Народа» объявила о начале праймериз нового формата в Запорожской области. Фото

Команда «Слуги Народа» в Запорожской области запустила праймериз, чтобы открыть возможность каждому приобщиться к избранию активных, неравнодушных людей, которые станут кандидатами на выборах. Праймериз позволяют представлять свои общины во власти людям, имеющим новые, эффективные, открытые подходы к работе. Об этом заявили в запорожской организации политической партии «Слуга Народа» при запуске праймериз 31 августа, сообщает корреспондент РепортерUA.
В команде «Слуги Народа» отметили всеобъемлющий праймериз от больших городов до маленьких поселков. В этот же день начался прием первых заявок.
Как пояснили в организации, праймериз – внутренние рейтинговые соревнования между претендентами в кандидаты в депутаты Запорожского городского и областного советов и в кандидаты на глав общин от партии «Слуга Народа». Это – эффективный механизм полного и открытого отбора кандидатов, которые будут представлять интересы жителей общин. Каждый сможет выбирать или быть избранным представителем общины в местной власти. Для этого отработана система сбора заявок претендентов и голосования за них.
По словам лидера запорожской областной команды «Слуги Народа» Виталия Боговина, среди жителей региона есть много талантливых, эффективных профессионалов, готовых к переменам. Они ждут именно качественных и реальных преобразований в своих общинах. Они готовы воплощать в жизнь план развития, чтобы изменить наш регион.
«Именно поэтому партия «Слуга Народа» собирает команду на местах из таких людей. Мы должны полностью перезагрузить власть в общинах, которая сейчас получит еще больше полномочий. Тогда мы сможем помочь нашему президенту воплотить эти планы и реализовать стратегии развития общин. Я приглашаю всех неравнодушных граждан принять участие в праймериз, реализовать себя и помочь улучшить жизнь нашего дома. Для этого именно здесь, в Прозрачном офисе, во время праймериз будет работать наш мозговой центр. Открытые данные будут обрабатываться в Прозрачном офисе, публично продемонстрированы всем, кто примет участие в праймериз», - сказал Виталий Боговин и добавил: чтобы у каждого был шанс выиграть и воплотить свои идеи в жизнь вместе с партией «Слуга Народа», праймериз будут проводиться и онлайн и офлайн. – Будем рады видеть вас. Каждый сможет», - резюмировал он.
В свою очередь Виталий Тишечко, лидер запорожской городской команды политической партии «Слуга Народа», отметил, что сейчас начинается активный этап борьбы за лучшее будущее наших городов.
«Желаю всем вдохновения и настойчивости. Впереди много работы! Перезагрузка власти в стране – это командная работа. Мы должны помочь президенту воплотить начинания на местах. У всех нас одна цель - создать удобные условия для жизни в каждом городе и селе, обеспечить людей доступной медициной, качественными дорогами и достойными зарплатами. Все это возможно, когда каждый представитель команды президента выполняет свою работу на все 100%. А представители местной власти работают в тандеме с президентом. Тогда даже мелкие достижения меняют страну».
Участник команды «Слуга Народа» в Запорожской области, медик Кирилл Нерянов отметил, что для изменений на местах нужны неравнодушные люди:
«Сейчас в центре запущены некоторые трансформации медицинской реформы. Ее направляют в нужное русло. Но и здесь, на местах, мы можем провести очень много изменений. Для этого нам нужны люди в команде, которые готовы вместе с нами реализовывать эти изменения. Я уверен, праймериз – это именно тот формат, который поможет неравнодушным жителям стать кандидатами от партии «Слуга Народа» и решать проблемы, не только медицинские».
Научный сотрудник Инна Пенчук отметила, что для каждого из нас страна начинается со своего дома, улицы, поселка или города. По ее мнению, именно сейчас мы можем объединиться и сделать вместе свою родную землю лучше!
«Праймериз - это возможность для каждого человека, который чувствует в себе потенциал для изменений, присоединиться к нашей команде. Сделаем это вместе!».
Как будут происходить праймериз
Кто может принять участие:
Во время презентации представители команды «Слуга Народа» объяснили механизм, по которому будут проходить праймериз. Участие сможет принять любой гражданин Украины, который имеет право быть избранным в соответствии с требованиями действующего законодательства в не более чем три различных совета.
Как стать участником праймериз:
1. На странице https://vybory2020.com/zp/join/candidate необходимо:
- выбрать совет, в который планируете баллотироваться;
- скачать фото и внести информацию о себе;
- прописать короткую программу, где аргументировать свое желание стать депутатом или главой общины.
2. После проверки достоверности данных контакт-центр придаст анкету в общий список на сайте и каждый житель соответствующей общины сможет проголосовать за вас.
Есть два способа поддержать кандидата: онлайн и оффлайн.
ОНЛАЙН. Избиратели имеют возможность поддержать претендента в кандидаты на сайте: https://vybory2020.com/zp/primaries
1. Соберите подписи сторонников за свою кандидатуру на должность председателя или депутата в формате подписного листа. Загрузите его по ссылке или возьмите распечатанный в офисе партии.
2. Заполненный подписной лист передайте в районный офис партии.
3. Контакт-центр проверяет информацию и вносит на сайт соответствующее количество предпочтений сторонников.
Адреса офисов партии в Запорожской области:
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Запорожье, ул. Волгоградская, 26;
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Бердянск, ул. Горького, 4;
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Васильевка, ул. Театральная, 6;
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Мелитополь, ул. Победы, 3;
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Пологи, ул. Государственная, 124;
Как проходят праймериз:
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9 сентября в 23:59 заканчивается прием заявок и возможность поддержать претендента.
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10 сентября система автоматически подведет итоги голосования в каждый совет.
Победителей праймериз после прохождения собеседования политическая партия «Слуга Народа» официально выдвинет кандидатов в депутаты или на голову общины.
Также во время презентации назвали единый номер контакт-центра «Слуги народа» в Запорожской области: 0800 33 54 59 (пн-пт 9: 00-19: 00).