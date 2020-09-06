Возле Степногорска столкнулись два автомобиля: есть погибшие. Фото

На трассе Харьков-Симферополь вчера, 5 сентября, возле поворота на пгт Степногорск произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Столкнулись легковые автомобили «Део Нубира» и «Mazda». В результате ДТП загорелся автомобиль «Дэо» на общей площади 4 кв. м.
Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали погибшего водителя и его пассажира из «Дэо».
Причины ДТП выясняются. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование. От ГУ ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 11 человек личного состава.
В полиции сообщили, что «Мазде» находились двое взрослых и один ребенок (полные данные устанавливаются) которых доставили в больницу для оказания медицинской помощи.