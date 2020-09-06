Возле Степногорска столкнулись два автомобиля: есть погибшие. Фото

РепортерUA 06 Сен 2020 - 15:06

На трассе Харьков-Симферополь вчера, 5 сентября, возле поворота на пгт Степногорск произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области. 

Столкнулись легковые автомобили «Део Нубира» и «Mazda». В результате ДТП загорелся автомобиль «Дэо» на общей площади 4 кв. м.

Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали погибшего водителя и его пассажира из «Дэо».

Причины ДТП выясняются. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование. От ГУ ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

В полиции сообщили, что «Мазде» находились двое взрослых и один ребенок (полные данные устанавливаются) которых доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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