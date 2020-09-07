На трассе Запорожье - Днепр столкнулись три автомобиля: 6 пострадавших. Фото

РепортерUA 07 Сен 2020 - 10:08

На трассе Запорожье - Днепр вчера, 6 сентября, столкнулись три автомобиля: «Mercedes-Benz», «Mazda» и «Porsche Cayenne». 

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, в результате ДТП пострадали шесть человек. 

Спасатели помогли транспортировать пострадавших в кареты СМП. Всех пострадавших госпитализировали в больницу г.. Запорожья.

Кроме того, бойцы ГСЧС для предотвращения вероятного загорания отключили автомобильные аккумуляторы и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

От ГУ ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

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