От коронавируса в мире выздоровели 18,2 млн человек

РепортерUA 08 Сен 2020 - 10:17

По состоянию на утро вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 891 285. В свою очередь, выздоровели 18 243 509 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, передает УНН.

Всего в мире 27 255 750 человек инфицировано.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (6 300 606), Индия (4 204 613), Бразилия (4 147 794), Россия (1 027 334), Перу, Колумбия, Южная Африка, а также Мексика, Испания, Аргентина Чили, Иран и Франция.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (189 206), Бразилии (126 960), Индии (71 642), Мексике (67 781), Великобритании (41 643), Италии, Франции и Перу.

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