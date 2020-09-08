В кафе мелитопольского депутата бросили «коктейль Молотова». Видео

Сегодня, 8 сентября, в Мелитополе подожгли загорелось кафе по ул. Интерскультурной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
На месте происшествия следственно-оперативной группой изъяты вещественные доказательства. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению.
Как сообщает РИА Мелитополь, из-за поджога вспыхнула кофейня сети «Зайцев», что принадлежит Евгении Зайцевой — депутату Мелитопольского горсовета от «Оппозиционного блока». В двери кафе неизвестные бросили «коктейль Молотова». Закрытые защитными ролетами двери загорелись. От копоти пострадали и соседние помещения.