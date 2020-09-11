В Запорожье огласили приговор парню, который облил бензином и поджег Анастасию Ковалеву. Фото. Видео

Лидия Шаповал, РепортерUA, фото и видео автора 11 Сен 2020 - 16:58

Сегодня, 11 сентября, коллегия судей Шевченковского районного суда Запорожья огласила решение в резонансном деле об убийстве Анастасии Ковалевой. Напомним, что ее молодой человек, Виталий Чайковский, в ходе ссоры облил девушку бензином и поджег. 

Девушка от полученных ожогов скончалась в больнице спустя неделю после происшествия. Судебное разбирательство по делу затянулось на год, большая часть заседаний проходила в закрытом режиме.

Позавчера, 9 сентября, судебное рассмотрение по делу завершилось, и уже сегодня коллегия судей зачитала приговор.

- Признать виновным в совершении уголовного преступления п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство с особой жестокостью») и назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы. Срок отбывания наказания Чайковского Виталия вычислять с момента фактического задержания 2 июля 2019 года, - говорится в решении.

Отметим, что коллегия не согласилась с версией адвоката обвиняемого об убийстве по неосторожности в результате хулиганских действий, а также ужесточила наказание, предлагаемое прокурором.

Суд также удовлетворил гражданский иск матери Анастасии Ковалевой. Виталия Чайковского обязали возместить моральный ущерб в размере 1 млн грн и материальный в размере почти 199 тыс. грн. Также осужденный обязан выплатить более 8 тыс. грн издержек на экспертизы.

Как сообщал РепортерUA ранее, 2 июля 2019 года по улице Лахтинская, 17 в городе Запорожье мужчина облил девушку из бутылки с бензином и поджег. Потерпевшая Анастасия Ковалева получила 85% ожогов тела. 

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Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

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