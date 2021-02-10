В Запорожье суд оставил в силе приговор парню, который облил бензином и поджег свою девушку

Сегодня, 10 февраля, в Запорожском апелляционном суде состоялось заседание по делу об убийстве Анастасии Ковалевой ее сожителем Виталием Чайковским.
Адвокаты Виталия Чайковского подали апелляционную жалобу на приговор Шевченковского районного суда города Запорожья, который был вынесен 11 сентября 2020 года. По решению этого суда парень получил 15 лет заключения. Кроме этого суд взыскал материальный ущерб в размере 198 тыс. гривен и моральный - один миллион гривен.
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В Запорожье огласили приговор парню, который облил бензином и поджег Анастасию Ковалеву. Фото. Видео
Напомним, 2 июля 2019 года в Хортицком районе города 28-летний мужчина купил на автозаправке 2 литра бензина в полимерной бутылке. Прийдя к дому, где проживала девушка, у подъезда он облил ее бензином из бутылки и поджег. В результате девушка получила 85% ожогов лица, тела, рук и ног. От полученных телесных повреждений 10 июля 2020 года девушка скончалась в больнице.
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Не согласившись с приговором местного суда, обвиняемый просил его изменить и переквалифицировать действия на часть 1 статьи 119 (убийство по неосторожности), ч.4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) и назначить наказание в пределах этих статей. Защитник просил приговор суда отменить и назначить рассмотрение производства в суде первой инстанции.
По результатам апелляционного рассмотрения, заслушав мнение участников судебного процесса и проверив материалы производства, коллегия судей согласилась, что вина Виталия Чайковского в инкриминируемом уголовном правонарушении доказана, а назначенное наказание соответствует степени тяжести совершенного преступления и оставила приговор суда без изменений, а апелляции стороны защиты - без удовлетворения.
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