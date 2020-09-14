В Запорожье представили нового главу областной прокуратуры. Фото

РепортерUA, фото прокуратуры Запорожской области 14 Сен 2020 - 13:36

Сегодня, 14 сентября, в Запорожье заместитель Генерального прокурора Украины Максим Якубовский представил коллективу прокуратуры Запорожской области нового руководителя - старшего советника юстиции Виктора Приходько. Он вручил новому прокурору области удостоверение и пожелал успехов на новой должности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Наметить приоритетные направления в работе Максим Якубовский доверил уже новому руководителю и отметил, что главным критерием эффективности работы прокуратуры является доверие людей, а повышение этого доверия должен стать основным вектором вновь Запорожской областной прокуратуры на пути к усилению ее роли в обществе.

Виктор Приходько поблагодарил за доверие и заверил, что направит все усилия на обеспечение правопорядка и законности в области, а также вместе с коллективом прилагать максимум усилий для обеспечения эффективной работы прокуратуры.

Справка

Виктор Приходько родился 9 марта 1969 года в городе Александрия. Высшее образование получил в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого в Харькове. В органах прокуратуры - с 1997 года. За это время занимал различные, в том числе руководящие, должности в органах прокуратуры Кировоградской области. До назначения на должность прокурора Запорожской области работал заместителем руководителя Александрийской местной прокуратуры Кировоградской области.

public://uploads/photos/9385.jpg
public://uploads/photos/1789_0.jpg
public://uploads/photos/izobrajenie_viber_2020-09-13_11-13-1.jpg
public://uploads/photos/izobrajenie_viber_2020-09-13_11-13-40.jpg

public://uploads/photos/51068.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

В случае возобновления авиасообщения отправитесь ли вы отдыхать за границу?
Loading...