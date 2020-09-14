В Запорожье представили нового главу областной прокуратуры. Фото

Сегодня, 14 сентября, в Запорожье заместитель Генерального прокурора Украины Максим Якубовский представил коллективу прокуратуры Запорожской области нового руководителя - старшего советника юстиции Виктора Приходько. Он вручил новому прокурору области удостоверение и пожелал успехов на новой должности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Наметить приоритетные направления в работе Максим Якубовский доверил уже новому руководителю и отметил, что главным критерием эффективности работы прокуратуры является доверие людей, а повышение этого доверия должен стать основным вектором вновь Запорожской областной прокуратуры на пути к усилению ее роли в обществе.
Виктор Приходько поблагодарил за доверие и заверил, что направит все усилия на обеспечение правопорядка и законности в области, а также вместе с коллективом прилагать максимум усилий для обеспечения эффективной работы прокуратуры.
Справка
Виктор Приходько родился 9 марта 1969 года в городе Александрия. Высшее образование получил в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого в Харькове. В органах прокуратуры - с 1997 года. За это время занимал различные, в том числе руководящие, должности в органах прокуратуры Кировоградской области. До назначения на должность прокурора Запорожской области работал заместителем руководителя Александрийской местной прокуратуры Кировоградской области.