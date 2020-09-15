Опубликован проект государственного бюджета на 2021 год. Документ

РепортерUA 15 Сен 2020 - 12:48

На сайте Верховной Рады обнародован проект госбюджета на 2021 год, накануне внесенный на рассмотрение парламента правительством. Проект бюджета-2021 вчера представил министр финансов Сергей Марченко. При этом в Раде заявили, что Минфин не консультировался с нардепами по бюджету.

Нардеп от Слуги народа Александр Качура после заседании фракции заявил, что проект закона о госбюджете на 2021 год будет полностью переписан, пишет УНН.

«Бюджет полностью будет переписан. Господин Радуцкий отметил, что действительно в рамках того роста заболевания COVID-19 недостаточно финансирования, надо больше выделять средств и есть вопрос обороны, оно учтено. Вопросы социальных стандартов, повышение прожиточного минимума, пенсий - это учтено, но мне кажется, что бюджет должен быть более сбалансированный и продолжим эту дискуссию однозначно», - отметил Качура.

Продолжение в галерее:

public://uploads/photos/2021-1-638.jpg
public://uploads/photos/2021-2-1024.jpg
public://uploads/photos/2021-3-1024.jpg
public://uploads/photos/2021-4-1024.jpg

public://uploads/photos/2021-5-1024.jpg
public://uploads/photos/2021-6-1024.jpg
public://uploads/photos/2021-7-1024.jpg
public://uploads/photos/2021-8-1024.jpg
public://uploads/photos/2021-9-1024.jpg
public://uploads/photos/2021-10-1024.jpg
public://uploads/photos/2021-11-1024.jpg
public://uploads/photos/2021-12-1024.jpg
public://uploads/photos/2021-13-1024.jpg
public://uploads/photos/2021-14-1024.jpg
public://uploads/photos/2021-15-1024.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

В случае возобновления авиасообщения отправитесь ли вы отдыхать за границу?
Loading...