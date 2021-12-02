Рада приняла госбюджет на 2022 год

Верховная Рада на заседании в четверг, 2 декабря, 268 голосами приняла во втором чтении закон о госбюджете на 2022 год (№ 6000).
Основные показатели:
- Доходы госбюджета – 1,322 трлн грн;
- Расходы госбюджета – 1,497 трлн грн;
- Предельный объем дефицита – 188,798 млрд грн;
- Поступления от рентных платежей – 71,25 млрд грн.
- Расходы на оборону – 6% ВВП;
Предусмотрены расходы на:
- зарплаты медикам – 2,1 млрд грн;
- социальную поддержку через карантин – 3 млрд грн;
- программу Питьевая вода Украины – 1 млрд грн;
- цифровизацию – 1,9 млрд грн;
- реконструкцию культурных памятников – 1,7 млрд грн;
- кино – 1 млрд грн;
- развитие аэропортной инфраструктуры – 3,4 млрд грн;
- модернизацию железнодорожной инфраструктуры – 4,3 млрд грн;
- закупку дорогостоящих лекарств, в том числе для лечения СМА – 300 млн грн.
- подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения – 416 млн грн.
Заложены средства на подготовку к внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования – 50 млн грн.
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