В США и Мексике погибли сотни тысяч перелетных птиц

РепортерUA 15 Сен 2020 - 15:34

Сотни тысяч перелетных птиц были обнаружены мертвыми на территории США и Мексики. Причину массовой гибели птиц пытаются выяснить биологи из Государственного Университета Нью-Мексико, пишет CNN.

Большинство мертвых птиц было найдено на полигоне Уайт-Сэндс и на территории заповедника в Нью-Мексико. Позже - в штатах Колорадо и Техас, а также на территории соседней Мексики.

«Это шестизначное число. Просто глядя на масштаб того, что мы видим, мы понимаем, что это очень большое событие, сотни тысячи, а может быть и миллионы мертвых птиц», - отметила профессор Университета Нью-Мексико Марта Десмонд, добавив, что это «просто ужасно».

По ее словам, речь идет о разных видах птиц, в частности, воробьях и дроздах.

Местные жители и биологи рассказали о поведении птиц перед смертью. Например, птицы, которых обычно можно увидеть только на кустах и деревьях, сидели на земле. Многие из них были вялыми и не реагировали на автомобили, которые их сбивали. Птицы также подпускали людей к себе.

Сейчас ученые выясняют, с чем может быть связана массовая гибель пернатых.

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