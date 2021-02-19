Запорожский фотограф запечатлел зимующих птиц на островах посреди Днепра. Фото

Запорожский фотограф Алексей Толмачев запечатлел во время прогулки на сапе несколько видов птиц, которые зимуют в нижнем бьефе ДнепроГЭС. Фотографии он опубликовал на своей странице в фейсбуке.
Нижний бьеф Днепровской ГЭС, который входит в состав водно-болотных угодий «Урочища Хортица», является одним из любимых мест для зимовки птиц. Алексей сфотографировал зимующих бакланов и мартинов на острове Дубовом и малых островах нижнего бьефа.
По информации сектора природы заповедника «Хортица», нижний бьеф Днепровской ГЭС, входящей в состав ВБУ, является ценной территорией для зимовки водно-болотных и хищных птиц в пределах Днепровского экологического коридора на территории Запорожской области. Здесь даже в самые суровые зимы остается незамерзающий участок русла р. Днепр площадью около 500 га, богатый кормом (за счет рыбы, мелководий вокруг архипелага малых островов, богатых водорослями и водными моллюсками) и местами отдыха. На указанной акватории расположен архипелаг из более 10 малых островов, которые служат местом ночлега и отдыха для зимующих бакланов, чаек, других водоплавающих и хищных птиц, также в пределах акватории расположен о. Хортица - крупнейший остров на Днепре, который поддерживает более 60 оседлых и зимующих видов птиц.
По результатам учета (с 2009 по 2020 гг.) на территории водно-болотных угодий «Урочища Хортица» зимует крех большой в количестве 500-11000 особей, крижень - 300-900 особей, баклан большой - 350-1000 особей, мартин желтоногий - 500-2500 особей, мартин сизый 300-3000 особей, мартин обычный 200-2200. Также во время зимовки здесь встречаются такие редкие виды как: баклан малый, казарка краснозобая, крех средний, гоголь, турпан, орлан-белоховст, сапсан.
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