Почему Украина потеряла Крым: ГБР опубликовало свою версию. Видео

РепортерUA, видео ГБР 16 Сен 2020 - 13:30

Государственное бюро расследований установило истинные причины и условия, способствовавшие развалу Вооруженных Сил и аннексии Крымского полуострова со стороны РФ. Так, среди совершенных преступлений, которые привели к оккупации Крыма, является преступное сокращение ВСУ, а также уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма. Об этом подробно сообщает пресс-служба ГБР.

«По результатам предварительного расследования ГБР установило истинные причины и условия, способствовавшие развалу Вооруженных Сил и аннексии Крымского полуострова. В частности, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения боевых подразделений РФ на территорию АР Крым в феврале 2014 года», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода - беглый президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба и главнокомандующий ВСУ Владимир Замана.

Также следователями выделено 5 основных эпизодов совершения преступления, которык в конце привели к оккупации Крымского полуострова:

1) преступное сокращение ВСУ

Несмотря на возвращение в внеблокового статуса, что требовало наращивание численности армии, в течение 2012-2013 годов предельная численность ВСУ была сокращена с 240 000 до 162 000 военнослужащих.

2) подрыв состояния мобилизационной готовности

В 2013 году была сокращена половина от штатной численности военкоматов. Как результат, военные части были укомплектованы лишь на 25-55%. К тому же, было свернуто «по-буквенную» приписку мобилизационных ресурсов в воинские части и уничтожен учет военной техники.

3) уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма

Управление системой ПВО Крыму было передано в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону врага. К тому же, было сокращено одну из двух бригад ЗРК С-300В на вооружении и остановлено программы модернизации ЗРК С-125 и С-200В.

4) незаконные организационные изменения и нивелирования стратегических оборонных документов

Проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы страны, что помешало ВСУ в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины.

5) непринятие мер по реагированию на внешние угрозы

Несмотря на многочисленные сообщения разведки, которые четко свидетельствовали о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013 - начале 2014 годов, не были приняты меры по приведению ВСУ к высшим ступеням боеготовности, организации территориальной обороны и проведения широкомасштабных военных учений на территории Крыма.

Указанные действия в своей совокупности связаны и привели к тяжелым последствиям - вторжение РФ на территорию АР Крым и города Севастополь, последующая их оккупация, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Расследование по другим фактам, которые привели к оккупации части территории Украины в 2014 году, продолжается.

 

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