Почему Украина потеряла Крым: ГБР опубликовало свою версию. Видео

Государственное бюро расследований установило истинные причины и условия, способствовавшие развалу Вооруженных Сил и аннексии Крымского полуострова со стороны РФ. Так, среди совершенных преступлений, которые привели к оккупации Крыма, является преступное сокращение ВСУ, а также уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма. Об этом подробно сообщает пресс-служба ГБР.
«По результатам предварительного расследования ГБР установило истинные причины и условия, способствовавшие развалу Вооруженных Сил и аннексии Крымского полуострова. В частности, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения боевых подразделений РФ на территорию АР Крым в феврале 2014 года», - говорится в сообщении.
Сообщается, что в совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода - беглый президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба и главнокомандующий ВСУ Владимир Замана.
Также следователями выделено 5 основных эпизодов совершения преступления, которык в конце привели к оккупации Крымского полуострова:
1) преступное сокращение ВСУ
Несмотря на возвращение в внеблокового статуса, что требовало наращивание численности армии, в течение 2012-2013 годов предельная численность ВСУ была сокращена с 240 000 до 162 000 военнослужащих.
2) подрыв состояния мобилизационной готовности
В 2013 году была сокращена половина от штатной численности военкоматов. Как результат, военные части были укомплектованы лишь на 25-55%. К тому же, было свернуто «по-буквенную» приписку мобилизационных ресурсов в воинские части и уничтожен учет военной техники.
3) уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма
Управление системой ПВО Крыму было передано в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону врага. К тому же, было сокращено одну из двух бригад ЗРК С-300В на вооружении и остановлено программы модернизации ЗРК С-125 и С-200В.
4) незаконные организационные изменения и нивелирования стратегических оборонных документов
Проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы страны, что помешало ВСУ в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины.
5) непринятие мер по реагированию на внешние угрозы
Несмотря на многочисленные сообщения разведки, которые четко свидетельствовали о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013 - начале 2014 годов, не были приняты меры по приведению ВСУ к высшим ступеням боеготовности, организации территориальной обороны и проведения широкомасштабных военных учений на территории Крыма.
Указанные действия в своей совокупности связаны и привели к тяжелым последствиям - вторжение РФ на территорию АР Крым и города Севастополь, последующая их оккупация, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.
Расследование по другим фактам, которые привели к оккупации части территории Украины в 2014 году, продолжается.