Запорожская команда партии «Cлуги Народа» представила «Зе! План», который поможет изменить свою общину

Во время форума «Кожен зможе» в Запорожье представили «Зе! План», который направлен на развитие каждой общины области. В соответствии с ним, будущие депутаты местных советов от партии «Слуга Народа», коммуницируя с жителями общин, разработают полноценные Стратегии развития для каждой общины, где их еще нет, прежде всего опираясь на пожелания своих земляков, сообщает корреспондент РепортерUA.
Там, где Стратегии существуют, их актуализируют. После выборов 25 октября депутаты и главы общин от партии «Cлуга Народа» сделают эти Стратегии реальным механизмом улучшения жизни местных жителей.
Как это работает
Отмечается, что стратегия развития общины – это пошаговый план преобразований в обществе. Она утверждается местным советом и закрепляет приоритетные направления, развивать общество. Куда тратить, откуда брать средства, объекты – в первоочередном фокусе, куда привлекать инвесторов. Кстати, и средства государственного бюджета, так и внешних источников выделяются в первую очередь общинам с четко и обоснованно написанной Стратегией.
Стратегия развития утверждается на 5-10 лет. Запустив «Зе! План», партия «Слуга Народа» фактически заложит фундамент системных преобразований, которые будут положительно влиять на уровень жизни жителей общин.
Почему это важно сейчас
Уже 25 октября завершается важный этап децентрализации - тогда будут сформированы абсолютно все общины в Украине. И их будущее будет зависеть от того, кто пришел к власти. От того, будут ли вновь избранные депутаты и главы общин нацелены на развитие не только отдельных объектов, а общины в целом, будут ли внедрять Стратегии развития общин.
Что в Запорожской области
Хотя Стратегии развития в Запорожье утверждена в 25 общинах, только три из них их реально выполняют. Одна из них - Камышевахская ОТО. Здесь, согласно Стратегии, уже отремонтирована и оборудована амбулатория, которая теперь работает на три соседние общины, приобретены авто для медиков, утеплен фасад школы, полностью восстановлен Дом культуры, обустроен современный ЦНАП.
«Наличие Стратегии развития общества является не только общим планом действий, но и залогом для привлечения инвестиций или бюджетных средств. Благодаря Стратегии нам удалось привлечь средства на ремонт опорной школы, ее утепление, закупку новой мебели, обновление помещений. Наша амбулатория уже может принимать пациентов в достойных условиях. Также в общине работает обновленный ЦНАП. Благодаря совместным усилиям мы полностью обновили интерьер Дома культуры. Ему могут позавидовать даже некоторые города», - отметил председатель Камышевахского поселкового совета, член команды партии «Слуга народа» Юрий Карапетян.
Чтобы все общины Запорожской области имели ресурс для внедрения подобных проектов и увеличили свой экономический потенциал, политическая партия «Слуги Народа» в Запорожье планирует создать Стратегии развития вместе с местными жителями в каждой общине. А там, где они уже существуют, – привести их в соответствие с пожеланиями земляков. После этого депутаты и головы от «Слуги Народа» будут контролировать их выполнение.
Во время регионального форума «Каждый сможет» в Запорожье Александр Свистун, эксперт по вопросам децентрализации и местного самоуправления и член запорожской команды партии «Слуга Народа», отметил, что для привлечения внешнего финансирования в соответствии с стратегий развития общин, в нашей области создано Агентство регионального развития. И представители партии «Слуга Народа» в Запорожье были готовы подписать соглашение о сотрудничестве. Так можно вместе разработать и реализовать Стратегии развития общин:
«Но сейчас, к сожалению, не можем этого сделать, потому что эта организация фактически не функционирует. Подчеркиваю: реальный инструмент привлечения средств в общины есть, но он до сих пор не работает», - отметил Александр Свистун.
Было отмечено, что именно поэтому одним из приоритетов работы команды партии «Слуга Народа» в Запорожском областном совете нового созыва будет перезагрузка Агентства регионального развития. В партии отмечают: сейчас Стратегии развития фактически не работают из-за нежелания действующей местной власти проводить реальные изменения. Поэтому приоритетной задачей будущих депутатов местных советов и председателей общин от партии «Слуга Народа» станет долгожданный запуск полноценной работы стратегий развития общин. Только так можно провести реальные изменения на благо людей.