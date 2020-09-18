В Украине возбуждено более 30 уголовных дел по нарушениям избирательного процесса

РепортерUA 18 Сен 2020 - 11:28

В Украине с 5 сентября правоохранители возбудили 34 уголовных производства, связанных с нарушениями избирательного процесса местных выборов в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МВД на странице в Facebook.

По данным ведомства, за прошлые сутки в полицию поступило 25 заявлений и сообщений, которые связаны с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего их зафиксировано в Днепропетровской - 6, в Донецкой, Киевской и Херсонской - по 3, в Луганской и Полтавской - по два, по одному в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновецкой областях и в Киеве.

Всего с 5 сентября, когда начался избирательный процесс местных выборов, Национальная полиция по всей Украине зарегистрировала 330 сообщений, связанных с нарушением избирательного процесса.

Также зафиксировано 34 уголовных правонарушения: 19 из них связанны с нарушением избирательного законодательства, 15 - с избирательным процессом.

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