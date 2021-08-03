По факту пожара в запорожской многоэтажке открыто уголовное производство. Фото

В понедельник, 2 августа, произошел пожар на крыше четырехэтажного жилого дома по улице Сержанта Медведева возле проспекта Металлургов в Запорожье. Об этом сообщают отдел коммуникации полиции Запорожской области, пишет РепортерUA.
Площадь пожара составила околок 450 квадратнных метров. Эвакуировали около 100 человек. Жители дома получат по 25 тыс. грн помощи на каждую семью. Этот вопрос планируют решить на сессии 6 августа.
Предварительно установлено, что вчера днем предприятие-подрядчик проводило ремонтные работы крыши этого дома, после которых на крыше были брошены баллоны.
По предварительным данным, на ремонт дома понадобится около 20 млн грн. Все ремонтные работы, как в доме, так и в каждой квартире, планируется выполнять за счет бюджета города.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности). Причины возгорания устанавливаются в рамках досудебного расследования.
Пресс-служба Запорожского городского совета отмечает, что в доме насчитывается 34 квартиры. Ремонтные работы должны начаться в кратчайшие сроки, как только разрешат спасатели. Сейчас они еще продолжают работать на доме. Для оказания им помощи привлечены силы КП «Запорожремсервис».
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