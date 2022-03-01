В Васильевке в результате обстрела загорелся жилой дом. Фото. Видео

РепортерUA 01 Мар 2022 - 11:02

28 февраля в 18:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного дома по ул. Каховской в г. Васильевка. Прибыв на место происшествия, спасатели установили горящий дом на общей площади 50 кв.м.

Пожарные ликвидировали пожар в тех масштабах, который он приобрел на момент прибытия подразделения.

Как соощили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, от ГУ ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 6 человек личного состава.

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