В Васильевке в результате обстрела загорелся жилой дом. Фото. Видео

28 февраля в 18:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного дома по ул. Каховской в г. Васильевка. Прибыв на место происшествия, спасатели установили горящий дом на общей площади 50 кв.м.
Пожарные ликвидировали пожар в тех масштабах, который он приобрел на момент прибытия подразделения.
Как соощили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, от ГУ ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 6 человек личного состава.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.