Глава ЗОВА: Местная власть Васильевки вышла на связь. Видео

РепортерUA 03 Мар 2022 - 11:42

Глава Запорожской областной военной администрации (ЗОВА) Александр Старух проинформировал. что бои в Васильевке закончились, наконец вышли на связь местные власти и проинформировали о ситуации в городе.

Среди имеющихся проблем: нехватка продовольствия, разгромлена больница.

Пострадало обновленное приемное отделение, построенное в рамках программы Президента Украины «Большое строительство». Уничтожено новое современное оборудование. Теперь в поврежденной больнице медицинские услуги не могут предоставляться в полном объеме.

Сейчас формируется гуманитарный коридор, чтобы приступить к доставке продуктов питания для Васильевки и вывезти всех желающих в Запорожье.

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