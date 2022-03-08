В Васильевке оккупанты повредили здание музея «Усадьба Попова». Фото

РепортерUA 08 Мар 2022 - 08:13

В результате обстрела российских оккупантов в Васильевке повреждены здания историко-архитектурного музея «Усадьба Попова». В частности, повреждена конюшня.

Фото поврежденных зданий опубликовала директор музея Ганна Головко.

- Шрамы останутся и выводы. Но мы выдержим! Мы сможем! Мы сильны! Отстроим! Все будет хорошо, – написала Головко.

Директор Департамента культуры и информационной политики ЗОВА Владислав Мороко призвал распространять информацию о преступлениях России:

– Российские варвары уничтожают культурные ценности! Усадьба Попова сегодня! Прощайте – пусть Мир видит преступления России!

Напомним, войска РФ в течение нескольких суток обстреливали из «Градов» жилые дома, гражданские объекты (больница, школа) в Васильевке. Сейчас город временно оккупирован. Жители до сих пор ждут организации "зеленого" коридора для ввоза гуманитарной помощи. Но из-за обтрелов оккупантов сейчас это сделать невозможно. Волонтеры, рискуя собственной жизнью, пытаются доставить самое необходимое.

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