Пожар на Запорожской АЭС: Британия требует экстренного заседания СБ ООН

Великобритания потребовала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации на Запорожской АЭС. Премьер-министр Борис Джонсон назвал безрассудными действия президента РФ Владимира Путина, и заявил, что они представляют прямую угрозу для всей Европы, передает ВВС.
Такое заявление было сделано в результате ночного инцидента на Запорожской АЭС, где из-за обстрелов захватчиков начался пожар.
В правительстве Великобритании назвали ситуацию очень тревожной.
«Президент Украины Владимир Зеленский и Борис Джонсон провели экстренную телефонную беседу и согласились в том, что главный приоритет сейчас - заставить российскую сторону немедленно прекратить боевые действия в зоне АЭС», - говорится в сообщении.
«Я только что обсудил с президентом Зеленским серьезную ситуацию на Запорожской АЭС. Россия должна немедленно прекратить атаку на электростанцию и обеспечить беспрепятственный доступ аварийных служб», - написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter.
В связи с атакой войск РФ на ЗАЭС Лондон потребовал провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
Теперь на Даунинг-стрит говорят, что ситуация в Запорожской АЭС выйдет на первый план на повестке дня.
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