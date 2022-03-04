Пожар на Запорожской АЭС: Британия требует экстренного заседания СБ ООН

РепортерUA 04 Мар 2022 - 09:02

Великобритания потребовала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации на Запорожской АЭС. Премьер-министр Борис Джонсон назвал безрассудными действия президента РФ Владимира Путина, и заявил, что они представляют прямую угрозу для всей Европы, передает ВВС.

Такое заявление было сделано в результате ночного инцидента на Запорожской АЭС, где из-за обстрелов захватчиков начался пожар.

В правительстве Великобритании назвали ситуацию очень тревожной.

«Президент Украины Владимир Зеленский и Борис Джонсон провели экстренную телефонную беседу и согласились в том, что главный приоритет сейчас - заставить российскую сторону немедленно прекратить боевые действия в зоне АЭС», - говорится в сообщении.

«Я только что обсудил с президентом Зеленским серьезную ситуацию на Запорожской АЭС. Россия должна немедленно прекратить атаку на электростанцию и обеспечить беспрепятственный доступ аварийных служб», - написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter.

В связи с атакой войск РФ на ЗАЭС Лондон потребовал провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Теперь на Даунинг-стрит говорят, что ситуация в Запорожской АЭС выйдет на первый план на повестке дня.

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