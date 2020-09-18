В РФ задержали мужчину, который изнасиловал и убил двух малолетних девочек

В России задержали Виталия Молчанова, который подозревается в изнасиловании и убийстве двух сестер в Рыбинске. Само преступление произошло 15 сентября, сообщает Следком РФ.
«В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу об убийстве двух сестер 2006 и 2011 годов рождения в Ярославской области (ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 131 УК РФ) по подозрению в совершении указанных преступлений в городе Рыбинске сотрудниками МВД России задержан ранее судимый сожитель матери убитых девочек», - говорится в сообщении.
Известно, что 8-летнюю Елену и 13-летнюю Яну убили в ночь на 15 сентября. Погибших нашла их 40-летняя мать Валентина, когда вернулась с работы. Их тела «были зверски изрезаны ножом».
Мать девочек Валентина познакомилась с Виталием Молчановым в марте на сайте знакомств, пишет Life Shot. Мужчина рассказал ей, что ранее сидел в колонии за убийство (по другим данным, она не знала о его прошлом). В начале июля, по информации Life Shot, Валентина приехала в Рыбинск из Омска, чтобы познакомиться лично, а спустя три недели перевезла туда дочерей и устроилась работать медсестрой в больнице. В прокуратуре говорили, что семья приехала в Рыбинск около месяца назад. Сайт 76.ru утверждает, что Валентина вместе с детьми приехала из Омска еще весной. Валентина рассказала следователям, что Молчанов всегда был «хорошим», давал ей деньги, баловал детей, а вместе они строили большие планы на жизнь. Одна из учениц рыбинской школы № 36, где учились девочки, рассказала, что те называли Молчанова отчимом.
По одной из версий, которую приводят «112» и YarNews, Молчанов совершил убийство из ревности, поскольку мать девочек провела на работе больше суток. Вечером 14 сентября Валентина созвонилась с ним, чтобы узнать, как дела у девочек. Он сообщил, что старшая вернулась домой и легла спать, а младшая играет на планшете. Когда Валентина пришла домой, она нашла мертвых дочерей, а Молчанова не было. Он уехал из дома на белом велосипеде. Незадолго до этого Молчанов, как утверждает источник «Ярновостей», снял с банковских счетов крупную сумму денег.
Виталий Молчанов ранее был судим за убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, незаконное лишение свободы и надругательство над телами умерших, сообщает YarNews. Как рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова, Молчанова уже судили за изнасилование и убийство ребенка. Суд в Екатеринбурге вынес ему приговор в июле 2010 года, он несколько раз безуспешно пытался оспорить решение, а в декабре 2019 года вышел на свободу. Приехав в Рыбинск, Молчанов устроился на кабельный завод.
Издание НГС пишет, что отец убитых девочек - офицер полиции. Известно, что некоторое время назад мать девочек развелась с полицейским, переехала в Омск, а оттуда — в Рыбинск. Отец девочек попросил признать его потерпевшим по делу, чтобы получать информацию о ходе расследования. Он утверждает, что не знал, с кем начала жить его бывшая жена. По его словам, если бы он знал, что она живет с бывшим заключенным, то забрал бы дочерей.