В Запорожье стартовал Всеукраинский фестиваль домашней консервации: как это было. Фото

Сегодня, 19 сентября, в Запорожье прошло открытие Всеукраинского фестиваля домашней консервации. Мероприятие проходит в центре города на площади Маяковского.
Фестиваль продлится два дня и будет принимать гостей с 10:00 до 18:00 с соблюдением всех карантинных требований.
Для присутствующих прошел праздничный концерт при участии запорожских народных вокально-инструментальных ансамблей и танцевальных колективов.
На самой ярмарке участники представили разнообразие крафтовых товаров, как продуктов питания, так и изделий прикладного искусства, например: карамели, джемы, консервация, томаты, сыры, напитки, мед, соусы, крафтовые колбасы, растительное масло, выпечка и прочее.
Кроме торговых рядов на месте работают развлекательные локации: мастер-классы, фото-зоны, дегустации, конкурсы. Среди участников и посетителей фестиваля пройдет розыгрыш подарков.
Основной целью фестиваля организаторы называют сбор консервации на благотворительные нужды.