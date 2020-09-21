В Запорожской области введен желтый уровень эпидемической опасности

РепортерUA 21 Сен 2020 - 09:54

В городах и районах Запорожской области с сегодняшнего дня введен желтый и оранжевый уровень эпидемической опасности. Данное решение принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Новое распределение вступает в силу с 00:00 21 сентября. Решением введен «желтый» уровень эпидемической опасности в Запорожье, Бердянске, Мелитополе, Токмаке, Веселовском, Вольнянском, Гуляйпольском, Мелитопольском, Михайловском, Ореховском районах. «Оранжевый» уровень установлен в Пологовском районе.

Как напоминают в Запорожском областном центре Минздрава Украины, единственным мероприятием профилактики является соблюдение масочного режима, социальной дистанции и гигиены рук.

При появлении любых симптомов острой респираторной вирусной инфекции позвоните семейному врачу; если температура тела повысится выше 38 градусов, появятся сухой кашель, затрудненное дыхание или одышка - немедленно вызывайте «скорую» помощь.

Ранее РепортерUA сообщал о том, что Запорожская область попала в список регионов со значительным распространением COVID-19.

Что значит каждый цвет

В зеленой зоне будут действовать правила, установленные по всей стране – ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, использование антисептика; проведение массовых мероприятий с не более чем 1 лицом на 5 кв. м; заполненность кинотеатров и театров не более, чем на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах.

В желтой зоне к предварительным ограничениям добавятся ограничение на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста.

Оранжевая зона – к упомянутым ограничениям добавят прекращение деятельности учреждений размещения, кроме гостиниц, ограничение деятельности развлекательных заведений и заведений питания в ночное время, деятельности спортзалов, фитнес-залов, детских учреждений оздоровления и отдыха, а также ограничение для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Красная зона – это запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное.

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