В ЗГМУ прошла панихида по погибшим в ДТП студентам. Фото

На территории Запорожского государственного медицинского университета вчера, 20 сентября, прошла поминальная служба по погибшим в ДТП марокканским студентам. В мероприятии приняли участие студенты, первый проректор, деканы и заместители деканов международных факультетов № 1 и № 2 ЗГМУ.
Как сообщал РепортерUA ранее, 17 сентября на Набержной магистрали в Запорожье произошло ДТП с участием студентов из Марокко. В результате аварии произошел пожар. Пассажиров из горящего автомобиля доставали очевидцы. На месте погибли три человека, еще трое находятся в больнице. Четверо из тех, кто находился в машине, являются студентами Запорожского государственного медицинского университета.
Кроме студентов медицинского университета, в салоне «BMW» находилась 17-летняя девушка Джангнун Наржис, которая приехала поступать на подготовительное отделение ЗГМУ, и студент Одесской государственной академии строительства и архитектуры Ель Хадри Закария. Оба они погибли в ДТП. Жертвой аварии стал и студент 3-го курса факультета стоматологии Аазри Уалид.
Еще трое человек находятся в 5-й городской больнице - студент 5-го курса Джагнун Ашраф, студенты второго курса медицины Джабур Юссеф и студент Туту Рихаб. Их состояние оценивают как тяжелое.