В ДТП на запорожской Набережной погибли трое иностранцев. Фото

РепортерUA 18 Сен 2020 - 10:17

В ДТП на запорожской Набережной, которое произошло вчера вечером, 17 сентября, погибли три человека - граждане Королевства Марокко.

Еще трое пострадавших иностранцев с травмами разной степени тяжести госпитализированы в местную больницу. Открыто уголовное производство.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 17 сентября около 19:40 водитель автомобиля «BMW», двигаясь по средней полосе проезжей части Набережной магистрали со стороны улицы Лермонтова в направлении улицы Украинской и в ​​районе электроопоры автомобиль занесло на левую полосу. В результате «BMW» столкнулся с автомобилем «Nissan» под управлением 40-летнего водителя. После чего водитель «BMW» выехал на газон, который разделяет потоки встречных полос и врезался в опору рекламного щита. После столкновения автомобиль загорелся. 

В результате аварии 21-летний водитель «BMW» и два его пассажира: парень-сверстник и 17-летняя девушка погибли и месте. Еще трое пассажиров: 20-летняя девушка, и два парня 20-ти и 23-х годов доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Все жертвы аварии - граждане Королевства Марокко. Водитель и пассажир второй иномарки не пострадали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

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