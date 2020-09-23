Интерпол ликвидировал крупную сеть наркоторговцев в Интернете

Полиция США, Канады, Австралии и ряда европейских стран провела совместную операцию против торговцев наркотиками в интернете. Об этом говорится в сообщении Европола.
Во время операции изъято 500 кг наркотиков и задержаны 179 дилеров, у которых изъято 6,5 млн долларов в эвиваленте, а также 64 единицы огнестрельного оружия.
Среди европейских стран в операции были задействованы полицейские Германии, Великобритании, Нидерландов, Австрии, Швеции, Кипра.
В рамках операции в США задержан 121 наркоторговец, в Германии - 42, в Нидерландах - 8, в Великобритании - 4, в Австрии – 3, в Швеции - 1. Расследование продолжается, поэтому в будущем возможны новые задержания, отмечают в Европоле.