Пожар на запорожской Хортице ликвидировали: полиция проводит проверку. Фото

РепортерUA, фото ГСЧС и полиции 27 Июл 2021 - 18:10

Сегодня, 27 июля, стало известно о пожаре на острове Хортица между поселками «Лесничье» и балкой «Генералка». Об этом со ссылкой на ГСЧС и полицию сообщает РепортерUA.

Огонь распространился на площади 1 га, из них - 500 м кв. верхового леса. Из-за сложности  проезда пожарно-спасательной техники, подразделения ГСЧС работали также с ранцами с водой и подручными средствами тушили возгорания пешим ходом.

Уже в 14:52 пожар был локализован, а в 15:39 - полностью ликвидирован. Чтобы предотвратить повторное возгорание пожарные проверили очаги горения на наличие тления. Сейчас на месте происшествия остается четыре единицы техники для контроля ситуации.

От ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области привлекалось 12 единиц техники и 65 человек личного состава. Также на тушение пожара задействовали добровольную пожарную дружину заповедника, технику горводоканала и лесничества.

На место происшествия прибыли руководство областной полиции и районного управления, следователи. Ведомости о пожаре внесли в Единый учет заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и другие события. Обстоятельства и причины возгорания выясняются.

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