Ночь пожаров в Луганской области: число жертв растет. Фото. Видео

В среду, 30 сентября, в Луганской области начались масштабные пожары. Подробности возгораний сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины.
Продолжается тушение лесных пожаров в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня.
Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до Северодонецка, где лесные пожары угрожают распространением в 22 населенных пункта.
Основные очаги лесных пожаров:
- очаг №1 между населенными пунктами Байдовка и Половинкино (Старобельский район) локализован на площади 8 га. Не допущено распространение огня на эти населенные пункты.
- очаг № 2 между селами Песчаное, Нижнетеплое, Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 20 га. Эвакуация не проводилась.
- очаг № 3, который возник вблизи Трехизбенка (Новоайдарский район) в результате сильного ветра (20 м / с) по лесным массивам распространился в Северодонецк (по данным лесхозов огнем пройдено около 8,8 тыс. Га). Силами ДСНС на окраине Северодонецка осуществляется тушение пожара на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий; Пожара на заводе антисептиков (хранится 30 тонн спирта) и на хлораторной насосной станции ликвидированы (хранится 280 кг хлора). В настоящее время распространение огня в сторону м. Северодонецк нет.
- очаг № 4 вблизи с. Ольховый (Станично-Луганский район) огнем пройдено 200 га леса.
- очаг № 5 возле с. Болотенное (Станично-Луганский район) возгорания свыше 6 га камыша и сухой растительности.
- очаг № 6 вблизи сел Лобочеве, Геевка (Станично-Луганский район) произошел лесной пожар на площади 300 га.
По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем всех шести ячеек составляет около 9,3 тыс. гектаров.
Всего к тушению привлечены 1 тыс. 229 человек и 204 ед. техники, в том числе от:
ГСЧС - 516 чел., 107 ед. техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская Полтавская и Харьковская области);
Вооруженных Сил - 148 чел., 14 ед. техники; Гослесагентства - 60 чел., 56 ед. техники; Нацполиции - 500 чел., 22 ед. техники; другие органы власти - 5 чел., 5 ед. техники.
В результате пожаров погибло 5 человек и госпитализированы 10 человек.
По оперативным данным эвакуированы 120 человек.
Убытки, количество уничтоженных и поврежденных зданий и сооружений - уточняется органами местной власти.
Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех шести основных очагах пожаров.
Координацию действий сил на месте пожара осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
По прогнозу Укргидрометцентра на территории Луганской области с 1 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, 1 октября порывы ветра до 20 м / с, в остальные дни ветер 3-12 м / с. Температура воздуха днем от 17 до 25 градусов.
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