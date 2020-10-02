У Трампа выявили коронавирус

РепортерUA 02 Окт 2020 - 09:53

Президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом. Также COVID-19 заболела его жена Мелания. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Положительный тест на COVID-19 он получил ночью.

«Мелания и я дали положительный результат на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе», - написал Трамп.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразилась советница Трампа Хоуп Хикс, которая сопровождала президента США на дебаты с Джо Байденом. В связи с этим Трамп с женой ушли на карантин.

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