У Трампа выявили коронавирус

Президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом. Также COVID-19 заболела его жена Мелания. Об этом Трамп написал в своем Twitter.
Положительный тест на COVID-19 он получил ночью.
«Мелания и я дали положительный результат на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе», - написал Трамп.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразилась советница Трампа Хоуп Хикс, которая сопровождала президента США на дебаты с Джо Байденом. В связи с этим Трамп с женой ушли на карантин.
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