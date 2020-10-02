На территории ВАКС произошел взрыв. Фото

РепортерUA, фото ВАКС 02 Окт 2020 - 15:55

В ночь на 1 октября во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда в Киеве произошел взрыв. В результате взрыва был поврежден фасад здания. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Предварительно, возле здания суда могло сработать неизвестное взрывное устройство. На месте происшествия сейчас работают правоохранители, а также решается вопрос о возбуждении дела и начале расследования инцидента.

«ВАКС обратился к Высшему совету правосудия и к генеральному прокурору с просьбой о принятии мер реагирования», - добавили в пресс-службе суда.

ВАКС расценивает произошедшее как факт вмешательства в его деятельность в опасный для жизни и здоровья людей способ, направленного на воспрепятствование выполнения служебных обязанностей судьями.

«Вместе с тем, Высший антикоррупционный суд продолжает работать в штатном режиме и осуществлять правосудие», - добавили в ВАКС.

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