Степанов: Местные выборы пройдут даже в «красной зоне»

РепортерUA 06 Окт 2020 - 09:49

Местные выбору в Украине пройдут даже в «красной зоне», сообщил во время брифинга глава МОЗ Украины Максим Степанов сегодня, 6 октября.

Правила проведения местных выборов были утверждены постановлением Кабинета министров Украины № 746 от 22 июля 2020 года. В постановлении были учтены все противоэпидемические меры, которые необходимо выполнять во время выборов вместе с ЦИК.

В частности, постановление предусматривает следующие пункты:

- выборы будут проводиться даже в «красной зоне»;

- люди на самоизоляции могут подать заявление до 20:00 пятницы перед выборами для того, чтобы приехала бригада, и они смогли проголосовать;

- люди в больницах будут голосовать также с помощью бригады;

- люди, которые приходят на участки, проходят весь комплекс необходимых процедур: вход только в масках, строгое соблюдение дистанции, использование антисептиков, использование своей ручки;

- для людей с симптомами заболевания предусматривается отдельная кабинка, куда их должны сопроводить.

Обеспечение участков масками и антисептиками предусмотрено за счет  местных бюджетов.

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