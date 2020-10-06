Степанов: Местные выборы пройдут даже в «красной зоне»

Местные выбору в Украине пройдут даже в «красной зоне», сообщил во время брифинга глава МОЗ Украины Максим Степанов сегодня, 6 октября.
Правила проведения местных выборов были утверждены постановлением Кабинета министров Украины № 746 от 22 июля 2020 года. В постановлении были учтены все противоэпидемические меры, которые необходимо выполнять во время выборов вместе с ЦИК.
В частности, постановление предусматривает следующие пункты:
- выборы будут проводиться даже в «красной зоне»;
- люди на самоизоляции могут подать заявление до 20:00 пятницы перед выборами для того, чтобы приехала бригада, и они смогли проголосовать;
- люди в больницах будут голосовать также с помощью бригады;
- люди, которые приходят на участки, проходят весь комплекс необходимых процедур: вход только в масках, строгое соблюдение дистанции, использование антисептиков, использование своей ручки;
- для людей с симптомами заболевания предусматривается отдельная кабинка, куда их должны сопроводить.
Обеспечение участков масками и антисептиками предусмотрено за счет местных бюджетов.
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