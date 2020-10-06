В Мелитополе завтра попрощаются с курсантами, погибшими в авиакатастрофе под Харьковом

РепортерUA 06 Окт 2020 - 12:13

Завтра, 7 октября, в Мелитополе состоится церемония прощания с курсантами Харьковского Национального университета Воздушных Сил им.Кожедуба Александром Скочковым и Евгением Скоробогатько. Об этом сообщают в Совете ветеранов АТО Мелитополя.

Траурная церемония начнется в 11 часов по адресу ул. Гвардейская, 1 в Авиагородке. Отметим, что здесь шесть лет назад в последний путь проводили отца Александра Скочкова Игоря Скочкова - штурмана Ил-76 мелитопольской авиабригады, который был сбит над Луганском летом 2014 года.

Александр Скочков родом из Мелитополя, а Евгений Скоробогатько из с.Терпение Мелитопольского района. 

РепортерUA ранее публиковал церемонию прощания с погибшими курсантами, которая сегодня проходит в Харькове.

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