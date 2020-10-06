В Харькове прощаются с погибшими в крушении Ан-26. Видео

Сегодня, 6 октября, в Харькове проходит церемония прощания с офицерами и курсантами, которые погибли в результате крушения самолета Ан-26 под Чугуевом. Церемония проходит на площади Свободы, сообщает Суспільне.
Ее основная часть началась в 10:00. В связи с этим перекрыто движение транспорта на прилегающих улицах.
С 9:30 до 12:00 проезд транспорта ограничен по улице Сумской (от улицы Жен Мироносиц до проспекта Независимости), а также по улице Тринклера (от проспекта Независимости до площади Свободы).
Ранее на месте авиакатастрофы Ан-26 установили временный памятник — по инициативе Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба и офицеров воинской части в Чугуеве. 3 октября, на девятый день после трагедии, возле памятника состоялась панихида по погибшим.
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