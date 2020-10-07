На «Мамай-горе» в ходе раскопок археологи нашли старинное зеркало. Фото

РепортерUA 07 Окт 2020 - 10:44

На территории заповедника «Мамай-гора» в ходе раскопок археологи нашли старинное зеркало. Об этом сообщается на странице в Facebook.

«В подтверждение использования зеркал и кочевниками нашей степи также многочисленные находки на Мамай-горе», – отметили археологи. 

В те давние времена, когда в причерноморских степях господствовали кочевники, наличие зеркальца было показателем социального статуса и состоятельности. Также известно, что, помимо своего основного назначения, металлические зеркала использовались в качестве талисманов и играли определенную роль в магических обрядах и астрологии. А это еще больше повышало их ценность.

«Зеркальце в том виде, каким мы его знаем, появилось только в XIII в., когда европейцы научились производить более или менее крупные произведения из прозрачного стекла. К тому же времени в быту использовались обычные металлические зеркала из отполированных бронзовых, серебряных, оловянных пластин - конечно, отражение в таких зеркальце было далеко от идеала. В подтверждение использования зеркал и кочевниками нашей степи также многочисленные находки на Мамай-горе. Например, в этом году археологический сезон стал как никогда щедрым на артефакты, которые могут расширить знания о людях золотоордынского периода. Большое количество захоронений, исследованных здесь, принадлежала половцам, или же кипчаки, как они сами себя называли. После своего прихода в Причерноморье в середине XI в., они становятся господами Печенежско-хазарской степи, которая с тех пор называлась Дешт-и Кипчак, то есть «Поле Половецкое», - пишут археологи.

На Мамай-горе уже исследовали 10 женских захоронений. В 9 из них были найдены зеркала, 4 из них сохранились целиком, одно было расколотым, 4 дошли до нас в фрагментированного виде.

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