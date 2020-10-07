На фасаде запорожского исторического здания появился новый мурал. Фото

Стену дома Лещинского украсил портрет известного пианиста и композитора Александра Цфасмана. Место для мурала выбрали не случайно. Именно здесь некоторое время жил известный композитор. Также в доме Лещинского располагалась парикмахерская отца Наума Цфасмана, сообщили в Запорожском горсовете.
Идея нарисовать стенопись принадлежит жителям исторического здания. Сначала они планировали просто покрасить часть стены, которая выходит на сквер Театральный, в одним цветом. Однако впоследствии решили присоединиться к проекту «Современное искусство для поколения Z», который реализует департамент культуры и туризма Запорожского городского совета.
Над рисунком в стиле поп-арт работал известный street-art художник Александр Корбан.
- Когда мне предложили нарисовать портрет, я, как и многие запорожцы, не знал, кто такой Александр Цфасман. Узнав, что он джазмен, сразу решил рисовать в стиле поп-арт. За неделю, пока я работал на муралом, только одна женщина узнала, кого я изображаю, однако она - музыкант. Я уверен, что теперь больше запорожцев будут знать, кто такой Александр Цфасман, и гордиться таким выдающимся земляком, - отметил Александр Корбан.
Напомним, это не первая работа Александра Корбана в Запорожье. Он создал мурал «Папа с дочкой» на фасаде детской школы искусств № 2.
В этом году запланировано также нарисовать еще один мурал. Какой это будет рисунок, и где он будет располагаться, обещают сообщить позже.