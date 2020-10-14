В Запорожье создали мурал в честь 250-летия города. Фото

Мурал, посвященный 250-й годовщине Запорожья появился на фасаде дома на пр. Соборном, 60. Это стилизованный портрет историка и общественного деятеля Якова Новицкого, а также на мурале видно и Хортицу, и современные здания.
Как сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета, стрит-арт объект в нашем городе создал известный художник родом из Киева, который воплощает свои художественные замыслы на улицах Бруклина и делал росписи в офисах известных на весь мир брендов и в киевском метрополитене - Михаил Тютюнник. Кстати, локацию художник выбирал сам - из более чем десяти предложенных.
Напомним, в честь юбилея Запорожья «Укрпочта» выпустила специальные марки с видами города. Мурал и новая марка имеют общий дизайн, а значит наш город получил своеобразное поздравление в разном формате - от маленького до самого масштабного.