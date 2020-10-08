В Украине новый коронавирусный рекорд: почти 5,4 тыс. случаев за сутки

РепортерUA 08 Окт 2020 - 09:44

В Украине за сутки зафиксировали 5 397 новых случаев коронавируса. Это впервые с начала пандемии, когда количество новых заболеваний превысило 5 тысяч. Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+576) области, Киеве (+422), Одесской (+367), Сумской (+312) и Днепропетровской (+306) областях.

Всего за сутки было проведено 57 331 тестирование. Из них 34 295 исследований методом ПЛР, 23 036 - методом ИФА.

Также за сутки зафиксировали 93 летальных случаев от коронавируса (4690 с начала пандемии). Всего в стране уже подтвердили 244 734 заболевания COVID-19. Из них активными больными остаются 131 811 пациентов.

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