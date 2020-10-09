В Украине выявили более 5800 случаев коронавируса за сутки

РепортерUA 09 Окт 2020 - 09:27

В Украине выявили вспышку новых случаев COVID-19, за прошедшие сутки заразились 5804 человека. Больше всего случаев в Харьковской области, Киеве, Одесской, Тернопольской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Наиболее сложная ситуация в Харьковской области (+630), Киеве (+567), Одесской области (+403), Тернопольской области (+305), Хмельницкой области (+330), Донецкой области (+254), Полтавской области (+236 ).

Вчера Украина пересекла отметку в 5 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. В Минздраве и ВОЗ прогнозируют, что число зараженных будет только расти.

По состоянию на сегодня, в Украине подтверждены 250 538 случаев коронавируса, 4779 смертельных случаев (+89), 110 650 выздоровевших (+2 417).

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