Ужесточение карантина в Украине: закрытие школ, новые штрафы и ожидание локдауна

Кабинет министров Украины во вторник, 6 октября, ужесточил карантин в стране. О новых мерах против коронавируса, которые ждут нас на этой неделе и позже, сообщил Правительственный портал.
Карантин в учебных заведениях
Школы досрочно уйдут на каникулы уже с 15 октября. Об этом вчера заявил глава Минобразования Сергей Шкарлет.
«12 октября будет подготовлено и отправлено рекомендательное письмо ко всем заведениям общего среднего образования (независимо от цвета карантинной территории) по установлению каникул с 15 по 30 октября включительно», - написал он в своем телеграм-канале.
Осенние каникулы в этом году должны были начаться 21 октября и продлиться неделю. То есть власти по сути забирают у школьников почти неделю учебного процесса - детей отправляют не на дистанционное обучение, а именно на удлиненные каникулы.
Почему так - в Минобразования не объяснили. Учитывая, что это уже второй школьный локдаун, школы по идее давно готовы к дистанционке.
Профтехучилища, колледжи и вузы переходят именно на дистанционное обучение. Их отправляют туда с 15 октября по 15 ноября. Также независимо от цвета зоны.
Студенты, которые живут в общежитиях, должны их покинуть. Им обещают вернуть уплаченные деньги.
«При этом считаю необходимым вернуть средства за проживание студентам, которые выехали из общежитий с 15 октября по 15 ноября 2020 года», - заявил Шкарлет.
Заявление министра про общежития вызвало шквал критики: ведь получается студентам нужно за 3-4 дня выселиться, а значит, покинуть Киев.
В итоге сегодня с утра Шкарлет опубликовал новый пост, где заявил, что выселение - это всего лишь рекомендация. И никто насильно никого выгонять не будет.
Детсады и другие учреждения дошкольного образования работу пока не прекращают. Все эти решения рассмотрит Кабинет министров на заседании во вторник, 13 октября.
Массовые мероприятия и работа заведений
Заведения общепита и развлекательные заведения должны будут закрываться до 22:00. Правда, время их работы сократят только для оранжевых и красных зон, сообщил вчера глава комитета Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.
Впрочем, по последнему карантинному зонированию, в «оранжевый» список попали уже 18 областных центров Украины - львиная доля крупных городов Украины. То есть почти по всей стране кафе станут меньше работать.
Радуцкий также заявил, что «массовые гулянки в клубах закончились». Запрещаются и все массовые мероприятия.
Означает ли это, что клубы вообще закроются - пока непонятно. Поскольку «гулянки» в них по определению массовые. Но можно в логике слов нардепа предположить, что запретят и банкеты в ресторанах - дни рождения, свадьбы и так далее.
Штрафы
Радуцкий заявил, что нардепы в ближайшее время ужесточат ответственность за нарушение карантинных мер.
Речь о владельцах помещений, куда запрещен вход без маски. Это все общественные места закрытого типа: рестораны, магазины, ТРЦ, салоны красоты, органы власти, социальные учреждения, транспорт и так далее.
Владельцев таких помещений - то есть физических и юридических лиц - хотят штрафовать на 3400-5100 гривен за пропуск людей без маски.
Пока непонятно, за каждого человека или по совокупности нарушений. Но уже обращает на себя внимание, что этот штраф намного ниже, чем взыскания для обычных граждан. С них за отсутствие маски в общественном месте берут 17 тысяч гривен.
Почему столь лояльное отношение к бизнесу и драконовское - к отдельному гражданину, обоснований никто не приводит.
Ситуация в больницах
На совещании у Зеленского приняли ряд мер медицинского характера.
Интернов и студентов старших курсов медицинских вузов отправляют на работу в инфекционные больницы.
В Киеве, Одессе и Мариуполе развернут новые госпитали для приема коронавирусных больных. В столице под это могут занять Дворец спорта. По словам Радуцкого, идет подготовка, но не факт, что госпитали откроют - это произойдет лишь случае заполнения обычных больниц.
Количество ПЦР-тестов увеличат с 30 до 50 тысяч в сутки. 80% койкомест для больных коронавирусом собираются оборудовать кислородом. Впрочем, это не новость - данную норму принял еще Кабмин в пятницу.
Что по локдауну
На прошлой неделе, на фоне резкого ухудшения показателей по коронавирусу, власти обсуждали возможность введения и более жестких мер карантина в общенациональном масштабе. По итогу, от этой идеи отказались как минимум до выборов (сами выборы также, соответственно, отменять не будут).
Но что будет после выборов? Насколько велика вероятность того, что локдаун будет введен в ноябре?
Безусловно, многое будет зависеть от объективных показателей - роста заболеваемости и заполняемости койко-мест. Но большую роль будет играть и то, какую политику изберут в Евросоюзе. Если там вновь будет введен тотальный карантин, то повышается вероятность того, что и наши власти пойдут по тому же пути.
Правда, на другой чаше весов - экономические проблемы. Украинский бизнес и граждане еще не оправились от первого локдауна. И второго многие просто могут не выдержать.
Кроме того, даже среди медиков нет однозначного мнения поможет ли тотальный карантин бороться с эпидемией.
Так, известный врач, завлаборатории в институте микробиологии и иммунологии им. Мечникова, Андрей Волянский считает, что у нас только-только наступает первая волна коронавируса.
При этом он не советует властям вводить новый локдаун - он снова растянет болезнь во времени, как это было с весенним карантином, и еще больнее ударит по экономике страны.
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