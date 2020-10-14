День защитника Украины: как запорожцы отмечали праздник в течение шести лет. Фото. Видео

Сегодня, 14 октября, запорожцы отмечают сразу несколько праздников – 77-ю годовщину со дня освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков и Покрову Пресвятой Богородицы.
Кроме того, 13 октября в 2014 году президент Украины Петр Порошенко подписал указ о перенесении празднования Дня защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября.
2014 год
На следующий день во время визита в Запорожье он сообщил, что выбранная дата связанна с запорожскими казаками.
– Нам нужно чествовать вас, украинских военных. Праздник, который мы будем отмечать теперь 14 октября, имеет глубокие исторические корни. Сотни лет назад, здесь на Хортице, родилась традиция чествовать Богородицу, как защитницу казачества. День Покровы из религиозного превратился в профессиональный праздник украинского защитника, – подчеркнул Петр Порошенко.
2015 год
Через год, 14 октября, Петр Порошено вновь прибыл в Запорожье, где посетил остров Хортица и принял участие в посвящении 400 военных лицеистов, часть из которых учится в Киевском военном лицее им. Ивана Богуна, а часть – в Запорожском областном лицее с усиленной военно-физической подготовкой «Захисник». На церемонию присяги пришли родственники и друзья учащихся.
Кроме того, ему продемонстрировали отремонтированные и модернизированные истребители-перехватчики. Президент лично совершил полет на одном из самолетов.
2016 год
Празднование Дня защитника Украины в 2016 году прошло без именитых гостей - визит президента отменился. В этот день в Мелитополе прощались с погибшим под минометным обстрелом в АТО 36-летним Александром Сизовым.
Также торжественные мероприятия прошли на передовых позициях в зоне АТО для бойцов запорожских батальонов 56-й бригады ВСУ. На построении в селе Гнутово под грохот тяжелой артиллерии террористов солдаты принимали поздравления.
Воины 37-батальона отмечали праздник в селе Новоселовке. Несколько дней назад населенный пункт плотно обстреливали новейшими российскими минами, однако на Покров здесь царила тишина. Команда волонтеров фонда «Солдатские матери» привезла бойцам полтысячи пирожков, передачи от родных, открытки, рисунки от школьников Васильевского и Михайловского районов.
2017 год
В 2017 году запорожцы отмечали День защитника Украины на Аллее защитников в парке Металлургов. Там состоялся митинг с возложением цветов. В торжественном мероприятии приняли участие представители власти, участники АТО и родные погибших бойцов, волонтеры, учащаяся молодежь, представители трудовых коллективов. Также участие в мероприятии приняли участники девятого поезда единения, которые приехали в Запорожье.
2018 год
В 2018 году общегородские мероприятия, посвященные Дню защитника Украины и Дню освобождения города, начались в Запорожье митингом на Аллее Боевой Славы. Сотни запорожцев собрались там для того, чтобы отдать дань уважения освободителям Запорожья и современным защитникам Украины, военнослужащим Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, других военных формирований, ветеранам АТО.
Кроме того, на площади Героев напротив здания ОГА состоялся праздничный парад ко Дню защитника Украины. В нем поучаствовали артиллеристы, бойцы «Сармата» и Нацгвардии, лицеисты «Захисника», ветераны АТО и военнослужащие. Общественности на параде представили военную технику.
На параде также прошла церемония принесения торжественной присяги лицеистами Запорожского областного лицея-интерната с усиленное военно-физической подготовкой «Захисник».
2019 год
В 2019 году День защитника Украины отмечали возле архитектурно-мемориального комплекса «Переправа». Там состоялся торжественный митинг-реквием, посвященный 76-й годовщине изгнания нацистских оккупантов.
2020 год
В 2020 году празднование Дня защитника Украины в Запорожье было ограничено в связи с пандемией коронавируса и эпидситуацией в стране и регионе.
На площади Героев перед зданием ОГА прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитника Украины. Здесь собралось несколько поколений защитников: ветераны войны, военнослужащие из разный воинских частей и воспитанники Запорожского областного лицея «Захисник».
Присутствующие возложили цветы к памятнику Героям Революции и почтили минутой молчания защитников, которые отдали свою жизнь за Украину.