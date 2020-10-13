В центре Запорожья почтили память погибших защитников Украины. Фото

РепортерUA 13 Окт 2020 - 09:59

Сегодня, 13 октября, в Запорожье на площади перед зданием облгосадминистрации прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитника Украины. Здесь собралось несколько поколений защитников: ветераны войны, военнослужащие из разный воинских частей и воспитанники Запорожского областного лицея «Захисник», передает корреспондент РепортерUA.

С 2014 года в День Покрова Пресвятой Богородицы запорожцы вместе отмечают несколько праздников: это и День Украинского казачества и День защитника Украины, а также День освобождения Запорожского региона от фашистских захватчиков.

– Выражаю большую благодарность и уважение всем, кто стоит теперь во имя мира в Украине и склоняю голову в скорби по тем, кто отдал жизнь за Украину. Низкий поклон всем землякам, кто защищал и продолжает защищать целостность и суверенитет нашего государства. Уверен, что сегодняшний день - символ единства всех поколений защитников Украины, он олицетворяет силу, мужество и свободолюбие, - обратился к военным голова облгосадминистрации Виталий Боговин.

Присутствующие возложили цветы к памятнику Героям Революции и почтили минутой молчания защитников, которые отдали свою жизнь за Украину.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

public://uploads/photos/3ae66514-ebe0-4737-85d1-1d45fb6051bc.jpg
public://uploads/photos/4d0e7dba-8bd6-4b89-adf8-06329a80b3c7.jpg
public://uploads/photos/0552b9a1-52d8-49c6-8658-84436b0b0af3.jpg
public://uploads/photos/639ed6da-cce2-4580-a376-f857bb8a2f8f.jpg

public://uploads/photos/262669bf-6e38-4f4a-b0fe-6b1d0c455288.jpg
public://uploads/photos/ca714e1e-e8af-47be-b9e1-cf1d3df81653.jpg
public://uploads/photos/dd51719a-8220-45cd-921d-5f2766713a0f.jpg
public://uploads/photos/ffd41a41-69fe-4a42-b09c-5cdc36412a28.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Нужно ли ужесточать карантин?
Loading...