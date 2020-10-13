В центре Запорожья почтили память погибших защитников Украины. Фото

Сегодня, 13 октября, в Запорожье на площади перед зданием облгосадминистрации прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитника Украины. Здесь собралось несколько поколений защитников: ветераны войны, военнослужащие из разный воинских частей и воспитанники Запорожского областного лицея «Захисник», передает корреспондент РепортерUA.
С 2014 года в День Покрова Пресвятой Богородицы запорожцы вместе отмечают несколько праздников: это и День Украинского казачества и День защитника Украины, а также День освобождения Запорожского региона от фашистских захватчиков.
– Выражаю большую благодарность и уважение всем, кто стоит теперь во имя мира в Украине и склоняю голову в скорби по тем, кто отдал жизнь за Украину. Низкий поклон всем землякам, кто защищал и продолжает защищать целостность и суверенитет нашего государства. Уверен, что сегодняшний день - символ единства всех поколений защитников Украины, он олицетворяет силу, мужество и свободолюбие, - обратился к военным голова облгосадминистрации Виталий Боговин.
Присутствующие возложили цветы к памятнику Героям Революции и почтили минутой молчания защитников, которые отдали свою жизнь за Украину.