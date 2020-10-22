Количество случаев коронавируса в Украине за сутки превысило 7 тыс.

РепортерUA 22 Окт 2020 - 09:21

В Украине за сутки подтвердили 7053 новых случая коронавируса. Это новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, больше всего новых заболеваний подтвердили в Киеве (+631), Харьковской (+627), Одесской (+600), Хмельницкой (+381) и Днепропетровской (+363) областях.

Всего с начала пандемии в Украине подтвердили уже 322 879 случаев коронавируса. Умерли от COVID-19 уже 6 043 (+116) человек, вылечились - 134 898 (+2 679). Активными больными остаются 181 938 пациентов.

Предыдущий антирекорд по коронавирусу был зафиксирован в Украине вчера. Тогда выявили 6719 новых случаев заболевания.

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