За сутки в Запорожской области подтвердили 309 новых случаев COVID-19

РепортерUA 22 Окт 2020 - 10:02

На утро 22 октября в Запорожской области зарегистрировано 7 тыс. 092 лабораторно подтвержденных случаях заболевания COVID-19. За прошедшие сутки было зарегистрировано 309 новых случаев заболевания.

Случаи заболевания выявлены:

  • Запорожье - 3 тыс. 346 (+140)

  • Бердянск - 506 (25)

  • Мелитополь - 907 (+28)

  • Энергодар - 171

  • Бердянский р-н - 31 (1)

  • Бильмацкий р-н - 15

  • Васильевский р-н - 64 (+2)

  • Веселовский р-н - 68 (1)

  • Великобелозерский р-н - 7

  • Вольнянский р-н - 149 (+13)

  • Гуляйпольский р-н - 62 (+4)

  • Запорожский р-н - 224 (+6)

  • К-Днепровский р-н - 21

  • Мелитопольский р-н - 131 (+5)

  • Михайловский р-н - 47

  • Новониколаевский р-н - 74 (10)

  • Ореховский р-н - 319 (+28)

  • Пологовский р-н - 405 (19)

  • Приазовский р-н - 56 (+4)

  • Приморский район -23 (1)

  • Розовский р-н - 7

  • Токмакский р-н - 362 (+21)

  • Черниговский р-н - 18 (1)

  • Акимовский р-н - 61.

Продолжает лечиться 5 тыс. 125 больных. Госпитализированы 750 человек, амбулаторно лечится 4375 больных коронавирусной инфекцией.
 
Медики отмечают, если у вас симптомы: кашель, повышенная температура, затрудненное дыхание, в течение 14 дней вы находились в стране, где зафиксировано COVID-19, безотлагательно обратитесь к семейному врачу.
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