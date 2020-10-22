За сутки в Запорожской области подтвердили 309 новых случаев COVID-19

На утро 22 октября в Запорожской области зарегистрировано 7 тыс. 092 лабораторно подтвержденных случаях заболевания COVID-19. За прошедшие сутки было зарегистрировано 309 новых случаев заболевания.
Случаи заболевания выявлены:
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Запорожье - 3 тыс. 346 (+140)
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Бердянск - 506 (25)
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Мелитополь - 907 (+28)
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Энергодар - 171
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Бердянский р-н - 31 (1)
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Бильмацкий р-н - 15
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Васильевский р-н - 64 (+2)
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Веселовский р-н - 68 (1)
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Великобелозерский р-н - 7
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Вольнянский р-н - 149 (+13)
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Гуляйпольский р-н - 62 (+4)
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Запорожский р-н - 224 (+6)
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К-Днепровский р-н - 21
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Мелитопольский р-н - 131 (+5)
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Михайловский р-н - 47
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Новониколаевский р-н - 74 (10)
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Ореховский р-н - 319 (+28)
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Пологовский р-н - 405 (19)
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Приазовский р-н - 56 (+4)
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Приморский район -23 (1)
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Розовский р-н - 7
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Токмакский р-н - 362 (+21)
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Черниговский р-н - 18 (1)
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Акимовский р-н - 61.
Продолжает лечиться 5 тыс. 125 больных. Госпитализированы 750 человек, амбулаторно лечится 4375 больных коронавирусной инфекцией.
Медики отмечают, если у вас симптомы: кашель, повышенная температура, затрудненное дыхание, в течение 14 дней вы находились в стране, где зафиксировано COVID-19, безотлагательно обратитесь к семейному врачу.