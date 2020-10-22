Зеленский: В Украине не планируют вводить строгий карантин

РепортерUA 22 Окт 2020 - 14:09

В Украине не планируют вводить строгий карантин, несмотря на ежедневное подтверждение 6-7 тысяч новых случаев коронавируса. Об этом в интервью четырем телеканалам заявил президент Владимир Зеленский, передает ТСН.

Строгие ограничения могут полностью остановить экономику страны. 

Он добавил, что сейчас уделяется максимум усилий относительно вопросов дополнительного медицинского оборудования, медицинского обеспечения и количества врачей.

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