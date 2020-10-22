У Запорізькій області значно погіршилася ситуація із захворюваністю на COVID-19. Фото

Упродовж останньої доби в Україні зафіксовано новий антирекорд — 7053 нових інфікованих на коронавірус, з яких у Запорізькій області — 309 (з їхнього числа — 11 дітей та 15 медпрацівників). Станом на 22 жовтня маємо вже 7092 випадки захворюваності на коронавірус у Запорізькій області. Про це під час брифінгу повідомив голова Запорізької облдержадміністрації Віталій Боговін.
Стрімке зростання кількості інфікованих
Наразі ситуація щодо захворюваності на коронавірус на території області вкрай загрозлива. Впродовж 19—21 жовтня обстежено 5694 людини та отримано 2340 позитивних результатів. Тобто фактично 40 відсотків обстежених — інфіковано. Більше половини з них — мешканці обласного центру. За умов збереження таких темпів зростання хвороби деякі адміністративні території можуть взагалі потрапити до «червоної» зони епідемічної небезпеки із найсуворішими обмеженнями. Лідери захворюваності — Бердянськ, Мелітополь, Токмак, Запоріжжя. У цих містах зафіксовано перевищення базового рівня захворюваності вчетверо.
Як повідомила заступниця голови облдержадміністрації Олена Теряєва, у 21 закладі охорони здоров'я, що визначені для лікування хворих на COVID, стаціонарне лікування отримують 750 пацієнтів, з яких 116 перебувають у реанімаційному відділенні. Показник завантаженості ліжок у медичних закладах області вже сягнув 75 відсотків.
«Для збільшення можливостей надання медичної допомоги буде вирішено питання щодо повного перепрофілювання в «ковідний» шпиталь трьох лікарень Запорізької міської ради — №2, 6, 7, а також розгортання третього інфекційного відділення у багатопрофільній лікарні Мелітопольської міської ради. Таким чином, найближчим часом матимемо додаткових 310 ліжок для лікування хворих на COVID. Вкотре нагадую, що найуразливішими групами населення є люди, старші за 55 років, а також ті, хто має супутні гострі або хронічні серцево-судинні захворювання та патології органів дихання, злоякісні новоутворення, цукровий діабет. Вже на сьогодні у Запорізькій області зареєстровано 97 летальних випадків від COVID-19, з них 90 померлих — це люди, старші за 55 років», — наголосила Олена Теряєва.
Віталій Боговін зазначив, що таке стрімке розповсюдження коронавірусної інфекції є результатом не лише легковажного ставлення до протиепідемічних заходів самих людей. Це також результат безвідповідальності керівників місцевого самоврядування, які організовували проведення масових заходів під час карантинних обмежень. Лише музичний фестиваль Khortytsia Freedom 2020, який відбувся у Запоріжжі у вересні, зібрав 100 тисяч відвідувачів.
«Я маю надію, що наші люди подивляться на ці загрозливі цифри захворюваності та смертності, і будуть дотримуватися карантинних обмежень. Також закликаю кожного захистити своїх батьків, дідусів і бабусь. Поясніть їм, як важливо не відвідувати людні місця та дотримуватися соціальної дистанції. Підіть замість них до магазину чи аптеки, та придбайте все необхідне. Вкотре закликаю до важливості суворого дотримання карантинних обмежень та простих протиепідемічних заходів: дотримання дистанції, носіння маски в громадських місцях, миття рук з милом і обробка антисептиком. Бережіть себе», — звернувся до мешканців Запорізької області Віталій Боговін.
Загроза поряд — не ризикуйте власним здоров’ям та бережіть вразливих близьких! COVID — це смертельно небезпечна хвороба
У разі переповнення лікарень летальність миттєво зросте, стверджують медики. В особливій зоні ризику через хворобу COVID-19 — люди похилого віку, а також люди із серйозними проблемами зі здоров’ям. До групи ризику потрапили також ті, хто страждає на гіпертонію або інші захворювання кровообігу, хронічні захворювання легень, діабет, важке ожиріння, захворювання печінки або нирок, або ж люди зі слабкою імунною системою. Кілька досліджень продемонстрували дуже низький рівень смертності серед заражених дітей. З віком ризик смертності зростає, а після 55 років — досить стрімко. Така ситуація для України не унікальна. За даними ВООЗ, серед усіх померлих від коронавірусної хвороби — понад 90% — це люди, старші за 55 років!
На жаль, дехто взагалі дотепер не вірить у коронавірус і вважає це все великою брехнею та всесвітньою змовою. Проте ми вас розчаруємо — все це відбувається прямо зараз, на наших з вами очах. Тому, будь ласка, дотримуйтеся всіх необхідних заходів із попередження захворюваності, адже це важливо не лише для вашого життя, а й для оточуючих вас людей, особливо поважного віку!